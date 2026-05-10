Трамп пообещал забрать весь обогащенный уран у Ирана

Президент США Дональд Трамп в интервью журналистке Шерил Аткинсон заявил, что США в конечном итоге получат все запасы обогащенного урана, принадлежащие Ирану. По какому праву, и зачем американцам иранский уран — Трамп не уточнил.
«Рано или поздно мы их получим», — заявил Трамп.
Напомним, что 28 февраля 2026 года США и Израиль напали на Иран. За все время атак погибли более 3 тыс. человек. Переговоры в Исламабаде, состоявшиеся в апреле, не привели к каким-либо результатам. Теперь США ввели блокаду иранских портов, и даже сообщалось о начавшихся боестолкновениях в Ормузском проливе. Сейчас посредники пытаются организовать новые переговоры.
Ранее KP.RU сообщил, что США уже вывезли 13,5 килограммов обогащенного урана из Венесуэлы, которую они фактически оккупируют после похищения президента Николаса Мадуро.