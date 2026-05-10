Школьник из Норвегии нашел меч викингов возрастом 1,3 тысячи лет

Удивительное событие, которое случается один раз на миллион, произошло во время школьной экскурсии в Норвегии. Там школьник обнаружил меч, относящийся к эпохе викингов, как сообщает Ancient Origins.
«Юный Хенрик Рефснес Мортведт, исследуя вспаханное поле в Брандбу со своим классом, заметил нечто необычное, торчащее из земли. Его зоркий глаз обнаружил редкий однолезвийный меч», — говорится в публикации.
Учителя и ученики немедленно связались с археологами, которые подтвердили, что находка датируется началом эпохи викингов и ей около 1300 лет. Эксперты также отметили отличное состояние артефакта.
Меч был передан в Культурно-исторический музей Осло для детального изучения. Археологи поблагодарили ребёнка и преподавателей, подчеркнув, что своевременная передача находки профессионалам позволила сохранить важный исторический экспонат.
