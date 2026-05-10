В Польше за пассажиром, побывавшим на круизном лайнере с хантавирусом, будут шесть недель следить санслужбы

Мужчина здоров, но мог контактировать с заражённым в Йоханнесбурге.

Источник: Клопс.ru

В Польше мужчину, побывавшего на круизном лайнере MV Hondius, взяли под санитарное наблюдение из-за возможного контакта с больным хантавирусом. Об этом сообщил главный санинспектор страны Павел Гжесёвский, передаёт издание The Warsaw в воскресенье, 10 мая.

Человек не болен и на симптомы не жалуется. Подтверждённого контакта с инфицированным нет, однако риск сохраняется: пассажиры могли пересечься в Йоханнесбурге. По словам Гжесёвского, санитарное наблюдение в таких случаях — стандартная процедура для тех, кто потенциально контактировал с заболевшими.

Инспектор подчеркнул, что речь не идёт о карантине или изоляции. Обращаться к врачу пассажиру тоже не обязательно: в течение шести недель он должен следить за самочувствием и оставаться на связи с санитарными службами. Сейчас мужчина ещё находится за границей.

«Мы оцениваем риск распространения вируса как практически нулевой. Во-первых, возбудитель известен. Во-вторых, все заболевшие находятся под наблюдением. В-третьих, вирус не обладает пандемическим потенциалом. На судне из 150 человек заболели восемь», — добавил Гжесёвский.

На Тенерифе эвакуировали пассажиров с круизного лайнера MV Hondius, на котором выявили случаи заражения хантавирусом. По данным ВОЗ, от инфекции умерли трое.