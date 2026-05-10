Министр обороны Латвии заявил об уходе с поста из-за украинских дронов

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс подал заявление об отставке — причиной стало вторжение беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию страны и их удар по местной нефтебазе. Об этом в воскресенье, 10 мая, сообщило государственная телерадиокомпания LSM.
— Я принял решение уйти с должности министра обороны, чтобы защитить латвийскую армию от вовлечения в политическую кампанию, — заявил Спрудс на пресс-конференции, которую транслировала компания.
Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня написала в соцсети X, что инцидент с украинскими дронами продемонстрировал, что военное руководство страны «не смогло выполнить свое обещание о безопасном небе», а Спрудс утратил ее доверие и доверие граждан.
Беспилотник ВСУ разбился на территории нефтебазы в латвийском Резекне 7 мая. После этого латвийский МИД вызвал временного поверенного в делах России Дмитрия Касаткина и передал ему ноту протеста из-за падения летательных аппаратов на территории республики. В тот же день Андрис Спрудс выразил готовность уйти в отставку из-за случившегося.
