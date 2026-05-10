Министр обороны Латвии заявил об уходе с поста из-за украинских дронов

Беспилотник ВСУ разбился на территории нефтебазы в латвийском Резекне 7 мая. После этого латвийский МИД вызвал временного поверенного в делах России Дмитрия Касаткина и передал ему ноту протеста из-за падения летательных аппаратов на территории республики. В тот же день Андрис Спрудс выразил готовность уйти в отставку из-за случившегося.