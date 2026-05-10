Московские школьники пройдут профориентацию в ведущей ИТ-компании

Профориентационный проект по информационным технологиям в одной из крупнейших ИТ-компаний страны создали для столичных школьников, сообщили в пресс-службе департамента образования и науки города Москвы. Инициатива соответствует целям нацпроекта «Молодёжь и дети».
Ученики 7−11 классов познакомятся с профессиями в сфере IT и попробуют себя в каждой из них — от разработчика до дизайнера. Первыми к проекту присоединились девятиклассники.
Занятия проходят на базе «Яндекс Музея». Сначала школьники проходят тест-игру для определения направления в IT — от разработки продуктов до маркетинга. Затем они углубляются в каждое направление и отрабатывают навыки в мини-играх в четырех интерактивных зонах музея, разделенных по ключевым направлениям: разработка, менеджмент, работа с данными и креативные профессии.
Проект рассчитан на долгосрочный период. В перспективе в программу внедрят циклы встреч с экспертами «Яндекса»: разработчиками, аналитиками данных, ML-инженерами. Записи встреч будут размещены в онлайн-формате. До конца учебного года профориентационные занятия посетят более 500 учеников.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.