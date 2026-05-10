В РПЦ высказались о популярности священников среди девушек

В популярности у девушек священников нет ничего порочного, поскольку последние всячески избегают того, чтобы вызывать соблазны. Об этом в воскресенье, 10 мая, рассказал заместитель председателя Синодального отдела Русской православной церкви (РПЦ) по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Он отметил, что батюшки в первую очередь — люди в сане, поэтому они должны соблюдать правила приличия в любом образе в социальных сетях. Кипшидзе сравнил современные практики привлечения к богу с помощью соцсетей с книгопечатанием, благодаря которому книги стали доступнее и приобрели статус важнейшего инструмента миссионерской деятельности.

— Кипшидзе подчеркнул, что во многих приходах есть свидетельства роста числа молодых прихожан, которые идут в церковь после того, как посмотрели блоги священников. Такие люди хотят попробовать быть христианином в реальной жизни, — передает Telegram-канал Shot.

16 апреля стало известно, что из-за привлекательной внешности священнослужителей россиянки стали чаще приходить исповедаться и публиковать видеозаписи со служб, которые набирают миллионы просмотров.