Учёные рассказали, как правильно спать и когда надо просыпаться

Многие привыкли считать, что здоровый сон измеряется исключительно общим количеством часов, закрывая глаза на перепады графика в выходные. Однако исследование бельгийских ученых из Католического университета Левена под руководством Александроса Калканиса доказывает, что время пробуждения имеет большее значение для организма, чем продолжительность сна. Проанализировав более трех тысяч записей и отобрав 59 ключевых исследований с объективными замерами сна и бодрствования, специалисты пришли к выводу, что регулярность режима коррелирует с улучшением физического и психического здоровья вне зависимости от того, сколько часов провел человек в постели. Результаты этой работы опубликованы в авторитетном журнале Sleep Medicine Reviews.
Ключевым механизмом здесь выступает реакция организма на утренний свет, который попадает в глаза через несколько минут после пробуждения и передает сигнал крошечному скоплению клеток, управляющих циркадным ритмом. Если сдвинуть время подъема на субботу всего на два часа, остальной системе — гормональному фону, температуре тела, уровню бодрствования и чувству голода — приходится болезненно перестраиваться. Исследователи назвали этот феномен социальным джетлагом: разрывом между естественным графиком организма и навязанным работой или учебой. Наиболее распространенная схема выглядит как ранний подъем с понедельника по пятницу и сон до полудня в выходные, что ученые считают разрушительной практикой.
Внушительная статистика подтверждает серьезность проблемы. В крупном исследовании с участием почти 80 тысяч взрослых людей с регулярным режимом сна риск развития депрессии оказался на 38 процентов ниже по сравнению с теми, кто спит хаотично, — опять же без привязки к средней продолжительности. Отдельный анализ с использованием Индекса регулярности сна (показателя от 0 до 100) среди 60 тысяч жителей Великобритании показал, что у самых предсказуемых в режиме людей риск смерти от любой причины на 30 процентов ниже. Обзор Левенского университета также связал нарушение режима с повышенным индексом массы тела, трудностями регуляции сахара, высоким давлением и частотой сердечно-сосудистых заболеваний.
Практический вывод для обычного человека заключается в том, что привычка отсыпаться до полудня в выходные полностью рушит работу биологического якоря. Отклонение времени пробуждения от буднего дня на час считается умеренным, тогда как два часа и более уже попадает в зону риска, которую фиксируют исследования. Специалисты советуют ловить утренний свет в течение первого часа после открытия глаз и ложиться спать пораньше накануне, если хочется выспаться. Сегодня рекомендации органов здравоохранения по охране сердечно-сосудистой системы начинают рассматривать регулярность сна как отдельный аспект, не связанный с его продолжительностью. Человек может спать по восемь часов ежедневно, но постоянные перепады времени подъема между шестью и одиннадцатью утра все равно способны нарушить его внутренние биологические часы.
