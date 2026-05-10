Учёные рассказали, как правильно спать и когда надо просыпаться

Практический вывод для обычного человека заключается в том, что привычка отсыпаться до полудня в выходные полностью рушит работу биологического якоря. Отклонение времени пробуждения от буднего дня на час считается умеренным, тогда как два часа и более уже попадает в зону риска, которую фиксируют исследования. Специалисты советуют ловить утренний свет в течение первого часа после открытия глаз и ложиться спать пораньше накануне, если хочется выспаться. Сегодня рекомендации органов здравоохранения по охране сердечно-сосудистой системы начинают рассматривать регулярность сна как отдельный аспект, не связанный с его продолжительностью. Человек может спать по восемь часов ежедневно, но постоянные перепады времени подъема между шестью и одиннадцатью утра все равно способны нарушить его внутренние биологические часы.