Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Учёные рассказали, как правильно спать и когда надо просыпаться

Многие привыкли считать, что здоровый сон измеряется исключительно общим количеством часов, закрывая глаза на перепады графика в выходные. Однако исследование бельгийских ученых из Католического университета Левена под руководством Александроса Калканиса доказывает, что время пробуждения имеет большее значение для организма, чем продолжительность сна.

Многие привыкли считать, что здоровый сон измеряется исключительно общим количеством часов, закрывая глаза на перепады графика в выходные. Однако исследование бельгийских ученых из Католического университета Левена под руководством Александроса Калканиса доказывает, что время пробуждения имеет большее значение для организма, чем продолжительность сна. Проанализировав более трех тысяч записей и отобрав 59 ключевых исследований с объективными замерами сна и бодрствования, специалисты пришли к выводу, что регулярность режима коррелирует с улучшением физического и психического здоровья вне зависимости от того, сколько часов провел человек в постели. Результаты этой работы опубликованы в авторитетном журнале Sleep Medicine Reviews.

Ключевым механизмом здесь выступает реакция организма на утренний свет, который попадает в глаза через несколько минут после пробуждения и передает сигнал крошечному скоплению клеток, управляющих циркадным ритмом. Если сдвинуть время подъема на субботу всего на два часа, остальной системе — гормональному фону, температуре тела, уровню бодрствования и чувству голода — приходится болезненно перестраиваться. Исследователи назвали этот феномен социальным джетлагом: разрывом между естественным графиком организма и навязанным работой или учебой. Наиболее распространенная схема выглядит как ранний подъем с понедельника по пятницу и сон до полудня в выходные, что ученые считают разрушительной практикой.

Внушительная статистика подтверждает серьезность проблемы. В крупном исследовании с участием почти 80 тысяч взрослых людей с регулярным режимом сна риск развития депрессии оказался на 38 процентов ниже по сравнению с теми, кто спит хаотично, — опять же без привязки к средней продолжительности. Отдельный анализ с использованием Индекса регулярности сна (показателя от 0 до 100) среди 60 тысяч жителей Великобритании показал, что у самых предсказуемых в режиме людей риск смерти от любой причины на 30 процентов ниже. Обзор Левенского университета также связал нарушение режима с повышенным индексом массы тела, трудностями регуляции сахара, высоким давлением и частотой сердечно-сосудистых заболеваний.

Практический вывод для обычного человека заключается в том, что привычка отсыпаться до полудня в выходные полностью рушит работу биологического якоря. Отклонение времени пробуждения от буднего дня на час считается умеренным, тогда как два часа и более уже попадает в зону риска, которую фиксируют исследования. Специалисты советуют ловить утренний свет в течение первого часа после открытия глаз и ложиться спать пораньше накануне, если хочется выспаться. Сегодня рекомендации органов здравоохранения по охране сердечно-сосудистой системы начинают рассматривать регулярность сна как отдельный аспект, не связанный с его продолжительностью. Человек может спать по восемь часов ежедневно, но постоянные перепады времени подъема между шестью и одиннадцатью утра все равно способны нарушить его внутренние биологические часы.

Как хорошо спать и высыпаться.

Весеннее изнеможение: 3 дешевых продукта, которые вернут энергию лучше кофе.

Разрушен главный миф об интиме: вот когда секс приносит максимум пользы.