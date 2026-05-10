Инвестиции в Lego оказались выгоднее золота, биткоина и акций

Среди наборов, которые фигурируют в истории, были и дорогие серии по Marvel и Star Wars. Ранее Life.ru рассказывал о «лапшичном жулике», который заработал на конструкторах около 2,5 млн рублей. Схема была простой: мужчина покупал наборы Lego, доставал из коробок ценные детали и минифигурки, а вместо них засыпал сухие макароны. После этого он возвращал коробки в магазин и получал обратно деньги. Общий ущерб оценили примерно в 34 тыс. долларов.