В Малой медицинской академии Ставрополя прошла встреча со школьниками

Профориентационное мероприятие для учащихся старших классов провели в Малой медицинской академии Ставрополя в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в правительстве Ставропольского края.
Перед школьниками выступил первый заместитель министра здравоохранения края Денис Штанев. Он рассказал о перспективах в профессии, возможностях целевого обучения и мерах поддержки молодых специалистов в регионе. Ребята смогли задать вопросы о поступлении в медицинские вузы, востребованных специальностях и практике работы в краевых учреждениях здравоохранения.
«Подготовка квалифицированных кадров — основа качественной медицинской помощи. С начала года уже проведено 19 таких выездов в муниципалитеты края. Мы системно работаем с молодежью, начиная со школьной скамьи, чтобы будущие врачи оставались в родном крае», — отметил заместитель министра здравоохранения региона Денис Штанев.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.