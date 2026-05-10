Учёные разрушили миф о пользе цифрового детокса

Популярное убеждение, что временный отказ от социальных сетей улучшает настроение, снижает тревожность и повышает удовлетворенность жизнью, оказалось мифом. К такому выводу пришли исследователи из Университета Антверпена и Гентского университета, опубликовавшие результаты масштабного метаанализа в журнале Scientific Reports. Ученые объединили данные десяти предыдущих экспериментов с участием 4674 добровольцев, которые полностью прекращали пользоваться соцсетями на срок от одного дня до четырех недель. Анализ не обнаружил статистически значимого влияния цифрового детокса на позитивные эмоции, негативные чувства или общую удовлетворенность жизнью.
Многие пользователи жалуются, что ленты новостей провоцируют усталость, зависть к чужой «идеальной» жизни и постоянное сравнение себя с другими. Считалось, что удаление приложений освобождает время для спорта, живого общения и отдыха, а также избавляет от информационного шума. Однако, как показал метаанализ, даже полный отказ от соцсетей не дает преимуществ перед обычным режимом использования. Причём длительность перерыва не имела значения: четыре недели без соцмедиа не привели к лучшим результатам, чем одна неделя. Исследователи предполагают, что позитивные и негативные эффекты ухода просто компенсируют друг друга: человек теряет поток уведомлений и тревожные триггеры, но одновременно лишается части общения и привычного досуга.
Авторы работы признают, что их выводы имеют ограничения. Большинство исходных исследований проводилось на студентах западных стран, а у людей других возрастов и культур результаты могут отличаться. Кроме того, некоторые участники не выдерживали строгих условий и всё же заходили в приложения в ходе экспериментов, что могло смазать картину. Тем не менее, объединённая статистика десяти работ с почти пятью тысячами человек позволяет говорить, что массового психологического эффекта от полного отказа от соцсетей не существует.
Вместо радикального удаления аккаунтов исследователи советуют изменить повседневные привылки использования цифровых платформ. Например, ограничить экранное время или отключить push-уведомления, чтобы снизить навязчивость, но сохранить доступ к общению и развлечениям. По словам учёных, именно гибкое управление своим вниманием, а не тотальный детокс, способно принести реальную пользу без риска почувствовать себя изолированным.
