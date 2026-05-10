В Великом Новгороде высадили кленовую аллею

Акция «Сад памяти» прошла в новгородском парке «Красное поле», сообщили в пресс-службе правительства Новгородской области. Мероприятие соответствует целям нацпроекта «Экологическое благополучие».
Участники посадили 30 молодых кленов, которые спустя годы образуют тенистую аллею на месте урочища, где в годы войны проходила линия обороны Новгорода. До сих пор здесь сохранились окопы и места огневых точек.
В акции приняли участие губернатор Новгородской области Александр Дронов, ветеран Великой Отечественной войны Иван Коржуев, генеральный директор ЗАО «Проектстрой» Валерий Вольнов, воспитанники патриотического клуба «Россия» во главе с руководителем Дмитрием Кузьмичевым, учащиеся технологического колледжа, представители молодежных советов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.