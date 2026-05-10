Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Великом Новгороде высадили кленовую аллею

В городе прошла акция «Сад памяти».

Источник: Национальные проекты России

Акция «Сад памяти» прошла в новгородском парке «Красное поле», сообщили в пресс-службе правительства Новгородской области. Мероприятие соответствует целям нацпроекта «Экологическое благополучие».

Участники посадили 30 молодых кленов, которые спустя годы образуют тенистую аллею на месте урочища, где в годы войны проходила линия обороны Новгорода. До сих пор здесь сохранились окопы и места огневых точек.

В акции приняли участие губернатор Новгородской области Александр Дронов, ветеран Великой Отечественной войны Иван Коржуев, генеральный директор ЗАО «Проектстрой» Валерий Вольнов, воспитанники патриотического клуба «Россия» во главе с руководителем Дмитрием Кузьмичевым, учащиеся технологического колледжа, представители молодежных советов.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.