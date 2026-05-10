Стал известен «нулевой пациент» с хантавирусом на лайнере MV Hondius

Первым заразившимся пассажиром круизного лайнера MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса, мог быть орнитолог из Нидерландов. Он наблюдал за птицами на свалке в Аргентине до того, как сесть на борт. Об этом в субботу, 9 мая, сообщила газета New York Post.
Журналисты нашли имена 70-летнего Лео Шилперорда и его 69-летней жены Мирьям в некрологах, опубликованных в газете нидерландской деревни Хаулервейк, где они проживали. Супруги отправились в пятимесячное путешествие по Южной Америке, включая Аргентину. Там они посетили свалку на окраине города Ушуайя, которая известна как «место паломничества» для орнитологов со всего мира.
Власти страны подозревают, что на этой свалке пара могла вдохнуть частицы из фекалий длиннохвостого рисового хомячка, который является основным переносчиком хантавируса штамма Андес. Спустя четыре дня они сели на борт MV Hondius вместе со 112 другими пассажирами, передает газета.
8 мая у двух британцев, которые находились на борту круизного лайнера MV Hondius, выявили хантавирус. В тот же день в странах Европы выявили два новых случая заболевания, которое может являться хантавирусом. Первый случай зафиксировали у испанки, а второй — на островах Тристан-да-Кунья.