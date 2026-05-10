Четыре мирных жителя пострадали при ударах ВСУ по Белгородской области

В результате атак ВСУ на два муниципалитета Белгородской области пострадали четыре мирных жителя, в том числе подросток. Информация об этом появилась в Telegram-канале губернатора Вячеслава Гладкова 10 мая.

17-летний юноша получил баротравму при атаке дрона в селе Варваровка Белгородского округа. Он находится в детской областной больнице.

В Шебекинскую центральную райбольницу (ЦРБ) обратился мужчина, раненный при ударе БПЛА в селе Новая Таволжанка. После оказания помощи его перевели в облбольницу для дальнейшего обследования. Медики диагностировали у него минно-взрывную травму и ранение глаза.

Также в селе Новая Таволжанка при детонации дрона пострадал боец подразделения «Орлан». Сослуживцы доставили его в Шебекинскую ЦРБ, где у пациента диагностировали баротравму. Он продолжит лечение амбулаторно.

В Шебекине из-за взрыва беспилотника в воздухе мужчина получил баротравму. Его отправили в горбольницу № 2 Белгорода.

Разрушения гражданской инфраструктуры из-за атак БПЛА зафиксированы в Белгородском, Шебекинском и Грайворонском округах. В частности, в селе Новая Таволжанка нарушена линия электропередачи. Из-за этого часть населенного пункта остается без света, к восстановлению электроснабжения приступят по согласованию с Минобороны РФ. Также сгорело помещение сельхозпредприятия в селе Дорогощь Грайворонского округа.

Накануне ВСУ ударили по пяти муниципалитетам Белгородской области. В результате пострадали восемь человек, в том числе 12-летняя девочка, боец «Орлана» и трое членов бригады скорой помощи.

