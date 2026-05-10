Контакт-центр Мингорисполкома 142 получает до 60 звонков в день с одним и тем же вопросом

Контакт-центр Мингорисполкома получает до 60 звонков в день с одним и тем же вопросом, пишет агентство «Минск-Новости».
Речь идет о коротком номере 142. Его основная задача — информационная помощь по административным процедурам, которые предоставляют в службе «Одно окно». Там рассказывают о необходимых документах для того или иного действия, дают адреса и телефоны, озвучивают сроки рассмотрения заявлений, стадию рассмотрения вопроса.
На данный момент многих минчан волнует вопрос регистрации домашних животных, которую нужно провести до 1 июля 2026-го. Именно по этому вопросу в контакт-центр звонят по 60 раз в день. А ответ простой: регистрацию питомца осуществляет служба «Одно окно» администрации района.
Среди популярных запросов — информация об арендном жилье, постановка на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, очередь в детский сад.
