Возгорание на мусорном полигоне произошло в Новочеркасске

В Новочеркасске на мусорном полигоне загорелись отходы.

Источник: Комсомольская правда

В Новочеркасске на мусорном полигоне произошло возгорание отходов. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Открытое пламя охватило около 100 квадратных метров, еще на 200 квадратах наблюдается тление.

Сейчас на месте идет ликвидация очагов горения. Как сказано в сообщении, рабочие используют метод пересыпки грунтом. Но ситуацию осложняют два фактора: сильный ветер и сложный рельеф полигона.

Всего задействовано девять единиц спецтехники.

