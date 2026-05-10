На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности

Вспышка M5.7 на Солнце новой активной области 4436.
В воскресенье, 10 мая, на Солнце была зафиксирована вспышка предпоследнего класса мощности —M5.8. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики.
"В 16.39 МСК в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4436 (N21E64).
зарегистрирована вспышка M5.8 продолжительностью 37 минут", — говорится в сообщении.
Процесс сопровождался радиовсплеском II типа со скоростью 650 км/сек.
Ученые уточнили, что солнечная активность остается умеренной. На видимом диске Солнца наблюдается пять групп пятен и один флоккул. Вспышечная активность низкая: зафиксировано 16 вспышек класса C (незначительные). Геомагнитное поле на средних широтах очень спокойное, на высоких — от спокойного до неустойчивого. Радиационная обстановка в норме.
Вспышечная активность11 мая — от низкой до умеренной (возможны вспышки класса X).
Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X (от слабых к сильным). Класс A0.0 соответствует излучению 10 нановатт на квадратный метр на орбите Земли, а каждый следующий означает десятикратное увеличение мощности.
A-класс — самые слабые вспышки, не оказывающие заметного влияния на Землю;
B-класс — вспышки, которые также считаются незначительными и едва заметны над фоновым солнечным излучением;
C-класс — незначительные вспышки. Не имеют заметных последствий для Земли;
M-класс — вспышки средней мощности, могут вызвать кратковременные радиопомехи в приполярных областях и незначительные радиационные штормы, которые могут представлять опасность для космонавтов;
X-класс — самые мощные вспышки. Могут вызвать длительные радиационные штормы, влияющие на спутники, системы связи и электросети.
