На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности

Ученые уточнили, что солнечная активность остается умеренной. На видимом диске Солнца наблюдается пять групп пятен и один флоккул. Вспышечная активность низкая: зафиксировано 16 вспышек класса C (незначительные). Геомагнитное поле на средних широтах очень спокойное, на высоких — от спокойного до неустойчивого. Радиационная обстановка в норме.