В школах Москвы появился новый курс по истории столицы для 5−7 классов

В столичных школах появился новый курс по истории Москвы. Он рассчитан на учеников 5−7-х классов, сообщил мэр Сергей Собянин. Программу разработали ведущие московские историки и педагоги.

«В пятом классе ребята изучают историю города с древнейших времен до середины XVI века, в шестом — с середины XVI века до начала XX столетия. Последняя часть курса посвящена событиям новейшей истории — её проходят в 7-м классе», — написал Собянин в своём Telegram-канале.

Учебники включают задания разного уровня сложности, иллюстрации и исторические карты с вопросами. Среди ключевых разделов — «Загадки Москвы», «Что скрывают названия?» и «Москва и москвичи». Школьники смогут узнать о происхождении столичных топонимов, важных событиях и выдающихся людях, связанных с городом. У учебника также есть электронная версия с экскурсионными маршрутами по историческим местам.

Ранее Life.ru сообщал, что Минпросвещения утвердило новую концепцию исторического просвещения для всех уровней образования — от детских садов до вузов. Новая программа определяет механизмы формирования общероссийской гражданской идентичности у детей и молодёжи.

