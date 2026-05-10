В школах Москвы появился новый курс по истории столицы для 5−7 классов

Учебники включают задания разного уровня сложности, иллюстрации и исторические карты с вопросами. Среди ключевых разделов — «Загадки Москвы», «Что скрывают названия?» и «Москва и москвичи». Школьники смогут узнать о происхождении столичных топонимов, важных событиях и выдающихся людях, связанных с городом. У учебника также есть электронная версия с экскурсионными маршрутами по историческим местам.