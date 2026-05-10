В Коломне пройдет полумарафон «Летопись Победы»

На дистанции от 3 км до 21,1 км выйдут взрослые любители легкой атлетики.

Источник: Национальные проекты России

Полумарафон «Летопись Победы» пройдет в Коломне, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области. Мероприятие соответствует целям государственной программы «Спорт России».

Мероприятие состоится в понедельник, 11 мая. На дистанции от 3 км до 21,1 километра выйдут взрослые любители легкой атлетики. Для бегунов младше 12 лет предусмотрена 500-метровая дистанция.

Маршруты полумарафона проложены вдоль живописной набережной реки Коломенки и кремлевских стен, чтобы спортсмены и гости могли познакомиться с архитектурой исторической части Коломны. Отметим, что в прошлом году в полумарафоне приняли участие более 1,4 тысячи любителей бега.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.