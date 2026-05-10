Во Франции готовят экстренные меры для защиты населения от хантавируса

Правительство Франции намерено принять меры для защиты населения от хантавируса. Об этом сообщил премьер-министр республики Себастьян Лекорню. По словам главы кабмина, уже вечером он подпишет указ, который позволит вводить изоляцию для людей, контактировавших с заражёнными.

Источник: Life.ru

«Уже сегодня вечером я подпишу указ, позволяющий ввести надлежащие меры по изоляции лиц, контактировавших с зараженными, а также меры по защите населения в целом», — написал Лекорню в соцсети X.

Премьер добавил, что смысл новых решений позднее разъяснит Министерство здравоохранения Франции.

Ранее Life.ru сообщал, что в Польше не подтвердили случай хантавируса после вспышки на круизном лайнере. Под наблюдение взяли человека, который мог контактировать с пассажиром лайнера MV Hondius, где ранее зафиксировали вспышку инфекции. При этом у наблюдаемого пока нет симптомов болезни.

