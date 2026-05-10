В Дягилево Рязанской области открылся детский культурный центр

В нем работают театральная студия, кружок творческого шитья, секция конструирования и программирования.

Источник: Национальные проекты России

Детский культурно-просветительский центр «Еще» открылся в «Улетной библиотеке» в Дягилево Рязанской области, сообщили в региональном министерстве культуры. Это соответствует целям нацпроекта «Семья».

Это первый подобный центр не только в Рязанской области, но и во всей России. Он появился на базе библиотеки. В помещении провели масштабную модернизацию: ремонт, закупку новой мебели и современной техники (МФУ, компьютеры, телевизоры, музыкальный центр, ноутбуки, графические планшеты).

В центре работают театральная студия, кружок творческого шитья, клуб настольных игр, секция конструирования и программирования, клуб любителей русского языка. Для ребят закупили развивающие материалы: конструкторы, наборы по робототехнике, перчаточные куклы, напольные шахматы. Книжный фонд пополнился 1701 изданием.

В 2026 году планируют открыть еще шесть подобных центров в библиотеках Рязани, Сасова, Кадома, Спасского и Сараевского округов, а также на базе Михайловского исторического музея.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.