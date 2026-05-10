Ученые зафиксировали на Солнце мощную продолжительную вспышку: что известно

Мощная вспышка на Солнце продолжительностью около 40 минут зафиксирована 10 мая. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.
«10 мая в 16:39 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4436 (N21E64) зарегистрирована вспышка M5.8 продолжительностью 37 минут…», — говорится в публикации.
Агентство уточнило, что вспышка сопровождалась всплеском радиоизлучения II спектрального типа со скоростью V=650 км/ сек.
Как писал сайт KP.RU, ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН предупредили, что в пятницу, 15 мая, и субботу, 16 мая, будут происходить мощнейшие магнитные бури. Согласно прогноза, магнитная буря начнется резко, именно в пятницу, и долго-долго будет успокаиваться. Еще в воскресенье, 17 мая, острота явления спадет, но буря еще останется очень сильной.