СК раскрыл состояние детей после аварии с грузовиком под Омском

Шесть из семи детей, которые были госпитализированы после столкновения школьного автобуса и грузовика в Омской области, находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом РБК сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по региону.
Одного ребенка отправили домой после осмотра, а другие шесть находятся в больнице. У детей, в основном, «ушибы и ссадины». «Угрозы их жизни нет», — сообщили в СК.
ДТП произошло днем 10 мая на 519-м км трассы «Омск — Тюмень». По данным региональной госавтоинспекции, автобус с детьми выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Погиб 12-летний мальчик. Среди госпитализированных был также водитель автобуса.
Региональный СК возбудил дело по ст. 264 Уголовного кодекса России (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека), а также ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
