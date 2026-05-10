Вратарь «Зенита» Кержаков не смог сдержать слез во время церемонии чествования

После финального свистка матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором «Зенит» играл с клубом «Сочи», Кержаков вышел в центр поля, где его поприветствовали партнеры и болельщики. В этот момент ветеран команды не смог сдержать свои эмоции, передает Газета.Ru.
В своей карьере Кержаков сыграл за петербургский клуб 138 матчей во всех турнирах, в 54 из них он не пропустил ни одно мяча. Также по ходу карьеры вратарь выступал за ульяновскую «Волгу», «Аланию», нижегородскую «Волгу», «Анжи» и «Оренбург». В сентябре 2022 года он впервые в карьере вошел в состав российской сборной.
18 мая Международная федерации футбольной истории и статистики признала Льва Яшина лучшим вратарем в истории. Советский спортсмен стал единственным вратарем, который смог выиграть награду «Золотой мяч». Кроме того, в 2024 году британский журнал FourFourTwо составил рейтинг лучших футбольных голкиперов всех времен, поставив на первое место Льва Яшина.