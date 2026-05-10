Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вратарь «Зенита» Кержаков не смог сдержать слез во время церемонии чествования

Вратарь петербургского футбольного клуба «Зенит» Михаил Кержаков в воскресенье, 10 мая, не смог сдержать слез во время церемонии чествования на стадионе «Газпром Арена».

Вратарь петербургского футбольного клуба «Зенит» Михаил Кержаков в воскресенье, 10 мая, не смог сдержать слез во время церемонии чествования на стадионе «Газпром Арена».

После финального свистка матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором «Зенит» играл с клубом «Сочи», Кержаков вышел в центр поля, где его поприветствовали партнеры и болельщики. В этот момент ветеран команды не смог сдержать свои эмоции, передает Газета.Ru.

В своей карьере Кержаков сыграл за петербургский клуб 138 матчей во всех турнирах, в 54 из них он не пропустил ни одно мяча. Также по ходу карьеры вратарь выступал за ульяновскую «Волгу», «Аланию», нижегородскую «Волгу», «Анжи» и «Оренбург». В сентябре 2022 года он впервые в карьере вошел в состав российской сборной.

18 мая Международная федерации футбольной истории и статистики признала Льва Яшина лучшим вратарем в истории. Советский спортсмен стал единственным вратарем, который смог выиграть награду «Золотой мяч». Кроме того, в 2024 году британский журнал FourFourTwо составил рейтинг лучших футбольных голкиперов всех времен, поставив на первое место Льва Яшина.