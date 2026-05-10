В рассекреченных файлах ФБР об НЛО нашли «гномов в скафандрах» ростом 120 см

Сайт американского Министерства войны, где выложили секретные архивы о неопознанных летающих объектах, открыли около 340 млн раз. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Шон Парнелл в соцсети X. Он назвал посетителей страницы «искателями истины». По словам представителя Пентагона, интерес к архивам оказался огромным уже в первые часы после публикации материалов.