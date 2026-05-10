В подмосковной Дубне построили первые здания новых очистных сооружений

Их мощность после ввода всех объектов в эксплуатацию вырастет в 1,5 раза.

Первые здания новой линии очистных сооружений построили в Дубне в Московской области, сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики. Работы соответствуют целям нацпроекта «Экологическое благополучие».

Здания первичных и вторичных отстойников, а также аэротэнка уже возведены методом монолитного бетонирования, что обеспечивает высокую надежность и долговечность. В работах задействовано около 40 строителей и инженерно-технических специалистов.

«Всего за год строительная площадка претерпела значительные трансформации. Мы продолжаем активную фазу работ, и в наших планах — запуск новой очистной линии уже в 2028 году», — отметил глава города Максим Тихомиров.

Также завершена подготовительная стадия для строительства трех новых зданий: корпусов механической очистки, ультрафиолетового обеззараживания и административно-бытового комплекса. Работы ведутся методом погружения свай, что минимизирует риск воздействия на действующие очистные сооружения.

После ввода объектов в эксплуатацию мощность очистных сооружений возрастет в 1,5 раза — до 50 тысяч кубометров в сутки, что существенно повысит эффективность очистки сточных вод и улучшит экологическую обстановку в регионе.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.