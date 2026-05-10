Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиян предупредили об атаках мошенников на крупные российские компании

МВД: мошенники рассылают письма с требованием пройти проверку рабочего места.

Источник: www_ria_ru

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Мошенники выпрашивают у россиян, работающих в крупных компаниях, личную информацию и данные о корпоративной сети, предупредили в МВД.

«Злоумышленники маскируются под правоохранительные органы и рассылают сотрудникам письма с требованием пройти “доследственную проверку рабочего места”, — рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

К отправлению прикрепляют фейковые документы: постановление, требование о неразглашении и заявление о согласии на техническое исследование. Жертве предлагают заполнить анкету с вопросами о себе, рабочем устройстве, действиях в определенные даты и программах удаленного доступа.

После этого на рабочую почту присылают программу, которая оказывается троянцем, проникающим в корпоративную сеть. Его используют для разведки и последующего шифрования инфраструктуры с требованием выкупа.

Как подчеркнули в киберполиции, доследственная проверка по заявлению о преступлении действительно предусмотрена Уголовно-процессуальным кодексом. Однако следователь или дознаватель ни в коем случае не станет рассылать анкеты по электронной почте и требовать запустить некие технические средства на рабочем компьютере.