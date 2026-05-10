Алиев раскритиковал наблюдателей ЕС на границе Азербайджана и Армении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев резко высказался о европейских наблюдателях, которые размещены на армяно-азербайджанской границе. Об этом политик заявил на встрече с жителями города Зангилан в Карабахе.
Алиев отметил, что у Баку не было цели уничтожать Армению или лишать ее независимости. Азербайджан уже добился того, чего хотел, добавил он.
Рассуждая о миссии ЕС, Алиев назвал ее участников «так называемыми наблюдателями» и подчеркнул, что те ведут себя так, будто защищают Армению от Азербайджана.
«Не нужно защищать Армению от нас. Мы добились того, чего хотели», — сказал азербайджанский президент.
замглавы МИД Армении Паруйр Ованнисян заявил, что Ереван собирается сотрудничать с гражданской миссией Евросоюза после подписания мирного соглашения с Баку, согласно которому наблюдатели должны уйти с армяно-азербайджанской границы. Об этом заявил на брифинге с журналистами.