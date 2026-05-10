В Норвегии шестилетний мальчик во время экскурсии нашел 1300-летний меч

Во время школьной экскурсии в норвежской коммуне Гран (губерния Оппланн) шестилетний Хенрик Рефснес Мёртведт обнаружил в поле однолезвийный меч, сообщает Hadeland.
«Он сразу бросился мне в глаза! Он был покрыт ржавчиной и грязью. Поэтому я решил поднять и посмотреть, что это такое», — рассказал мальчик.
Как сообщает Kulturarv i Innlandet, меч направили в Музей культурной истории в Осло. По предварительным оценкам, ему около 1,3 тыс. лет. Если датировка подтвердится, меч может относиться к раннему периоду эпохи викингов.
Меч был заточен только с одной стороны. Такие «однолезвийные» мечи были распространены в период Меровингов (примерно 550−800 гг. н.э.) и в переходный период к ранней эпохе викингов. Если двусторонний меч подходил и для рубки, и для укола, то однолезвийный был мощным рубящим оружием: его толстый не заточенный обух придавал клинку дополнительную жесткость и усиливал удар.
Летом 2025 года в реке Висла в Варшаве рыбак нашел средневековый меч, который, по оценкам экспертов, может быть связан с орденом тамплиеров.
Мужчина заметил торчащий из ила металлический предмет, когда пришел посмотреть на рекордно низкий уровень воды. Сначала он принял находку за арматуру, однако позже понял, что это меч без острия. На рукояти сохранились крест и сферическое навершие. Меч датируется Средневековьем и сохранился почти полностью.
