В Норвегии шестилетний мальчик во время экскурсии нашел 1300-летний меч

Меч был заточен только с одной стороны. Такие «однолезвийные» мечи были распространены в период Меровингов (примерно 550−800 гг. н.э.) и в переходный период к ранней эпохе викингов. Если двусторонний меч подходил и для рубки, и для укола, то однолезвийный был мощным рубящим оружием: его толстый не заточенный обух придавал клинку дополнительную жесткость и усиливал удар.