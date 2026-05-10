Более 13 человек пострадали при распылении неизвестного химвещества в Японии

В поезде на станции Кавасаки в пригороде Токио в воскресенье, 10 мая, распылили неизвестное химическое вещество, после чего у пассажиров появились кашель и обильное слезотечение. Всего в результате случившегося пострадали более 13 человек, трех из них, мужчину с женой и годовалой девочкой, госпитализировали.