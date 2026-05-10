Более 13 человек пострадали при распылении неизвестного химвещества в Японии

В поезде на станции Кавасаки в пригороде Токио в воскресенье, 10 мая, распылили неизвестное химическое вещество, после чего у пассажиров появились кашель и обильное слезотечение. Всего в результате случившегося пострадали более 13 человек, трех из них, мужчину с женой и годовалой девочкой, госпитализировали.

На место произошедшего приехали более 20 машин скорой помощи. Сотрудники химических служб проводят на станции обработку, а движение на одной из линий метро было приостановлено. Полицейские ищут неизвестного, который распылил в вагонах вещество.

Пока нет данных о том, присутствовали ли в поезде российские туристы, передает Telegram-канал Shot.

28 апреля в строительной бытовке в подмосковной деревне Аревское обнаружили тела троих мужчин, которые отравились угарным газом. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

26 апреля в фитнес-клубе «СССР» на юге Москвы четыре человека пострадали в результате утечки химического вещества на основе хлора. В целях безопасности из здания эвакуировали около 30 человек.