Власти: более 3500 флагов Беларуси размещено на зданиях Минска, и в основном на тех, где это необязательно

Власти посчитали, что на зданиях Минска размещено более 3500 флагов, сказала в эфире телеканала СТВ начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Октябрьского района Минска Елена Быченок.
Большинство полотнищ — на тех зданиях, где это делать необязательно. А вот точно флаг должен быть на строениях, где размещены государственные органы, учреждения и организации.
По словам чиновницы, много флагов на новостройках «Минск-Мира» и в целом на недавно введенных в строй домах.
«Обслуживающие организации устанавливают их (государственные флаги Беларуси. — Ред.) по инициативе жителей, а также следят за состоянием размещенных государственных флагов на крышах, — сказала чиновница. — Жильцы высказывают пожелания, и при технической возможности установки организация закупает оборудование, флагштоки, полотна и устанавливает на крыше дома. Процедура согласования очень проста».
