Еще два жителя Калининградской области отметили 100-летние юбилеи

Круглые даты — у Нины Ковалевой и Петра Шиголя.

Источник: Комсомольская правда

На этой неделе 5 мая юбилей отметил бывший несовершеннолетний узник концлагеря, ветеран становления Калининградской области Петр Павлович Щиголь. Он родился в Украинской ССР. Вместе с сестрой был направлен в концлагерь в Германии, работать в тяжелелейшиз условиях на заводе. После Великой Отечественной войны служил в Гвардейске, затем переехал в Неман, позже — Калининград, где более 45 лет трудился на Прибалтийском судостроительном заводе. У Петра Павловича есть сын, трое внуков и восемь правнуков.

Нина Григорьевна Ковалева. правительство Калининградской области.

В воскресенье, 10 мая, исполнось 100 лет труженику тыла Нине Григорьевне Ковалевой. Она родилась в Казахской АССР. В годы войны трудилась в тылу, занималась сельским хозяйством. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, после переезда в Калининградскую область работала в детском санатории. У Нины Григорьевны есть внук и правнучка.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
