Еще два жителя Калининградской области отметили 100-летние юбилеи

На этой неделе 5 мая юбилей отметил бывший несовершеннолетний узник концлагеря, ветеран становления Калининградской области Петр Павлович Щиголь. Он родился в Украинской ССР. Вместе с сестрой был направлен в концлагерь в Германии, работать в тяжелелейшиз условиях на заводе. После Великой Отечественной войны служил в Гвардейске, затем переехал в Неман, позже — Калининград, где более 45 лет трудился на Прибалтийском судостроительном заводе. У Петра Павловича есть сын, трое внуков и восемь правнуков.