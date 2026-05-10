Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алиев раскритиковал наблюдателей ЕС на армяно-азербайджанской границе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье, 10 мая, раскритиковал представителей Евросоюза (ЕС), которые находятся на границе страны с Арменией. Он отметил, что у Баку не было цели уничтожать Армению или лишать ее независимости.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье, 10 мая, раскритиковал представителей Евросоюза (ЕС), которые находятся на границе страны с Арменией. Он отметил, что у Баку не было цели уничтожать Армению или лишать ее независимости.

Говоря о миссии ЕС, глава государства назвал ее участников «так называемыми наблюдателями» и заявил, что они ведут себя так, словно защищают Армению от Азербайджана.

— Я и тогда говорил, если мы хоть раз выстрелим, у них только пятки засверкают, там и следа их не останется. Но они ведут себя так, будто защищают Армению от нас. Не нужно защищать Армению от нас. Мы добились того, чего хотели, — подчеркнул Алиев.

Об этом он заявил во время встречи с жителями города Зангилан в Карабахе, передает 1news.

Министерство иностранных дел Азербайджана назвало серьезной провокацией демонстрацию карты «Нагорного Карабаха» в передаче «Время покажет» на Первом канале. В ведомстве заявили, что Баку ждет от России официальных разъяснений по этому поводу, а также принятия мер для недопущения таких случаев в будущем.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше