Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Латвии Силиня назначила новым главой Минобороны полковника Мелниса

Прежний министр обороны Спрудс ушел в отставку после инцидента с дронами ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что глава Минобороны Андрис Спрудс утратил доверие после инцидента с падением беспилотников и предложила занять его место полковнику ВС республики Райвису Мелнису.

«Я приняла решение потребовать отставки министра обороны Андриса Спрудса. В будущем оборонным сектором должен руководить профессионал… Я предложила полковнику Райвису Мелнису занять пост министра обороны, и он согласился», — написала она в соцсети Х.

По ее словам, предыдущий опыт службы Мелниса в вооруженных силах, военное образование в Лондоне и текущая работа на Украине вселяют уверенность в том, что нацобороной будут руководить компетентно, целенаправленно и без предвыборной риторики.

Как писал сайт KP.RU, ранее Спрудс заявил об уходе в отставку после падения двух украинских беспилотников на нефтебазу под Резекне.

Напомним, в ночь на 7 мая беспилотники ВСУ нарушили воздушное пространство Латвии и затем рухнули на нефтехранилище.

Узнать больше по теме
Латвия: страна Балтики между Востоком и Западом
Латвия — одно из государств Прибалтики, расположенное на побережье Балтийского моря. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сегодня страна играет весьма заметную роль в европейской политике и экономике. В этом материале разбираем, где находится Латвия, как складывалась ее история, какое значение страна имеет сегодня.
Читать дальше