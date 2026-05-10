Премьер Латвии Силиня назначила новым главой Минобороны полковника Мелниса

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что глава Минобороны Андрис Спрудс утратил доверие после инцидента с падением беспилотников и предложила занять его место полковнику ВС республики Райвису Мелнису.
«Я приняла решение потребовать отставки министра обороны Андриса Спрудса. В будущем оборонным сектором должен руководить профессионал… Я предложила полковнику Райвису Мелнису занять пост министра обороны, и он согласился», — написала она в соцсети Х.
По ее словам, предыдущий опыт службы Мелниса в вооруженных силах, военное образование в Лондоне и текущая работа на Украине вселяют уверенность в том, что нацобороной будут руководить компетентно, целенаправленно и без предвыборной риторики.
Как писал сайт KP.RU, ранее Спрудс заявил об уходе в отставку после падения двух украинских беспилотников на нефтебазу под Резекне.
Напомним, в ночь на 7 мая беспилотники ВСУ нарушили воздушное пространство Латвии и затем рухнули на нефтехранилище.