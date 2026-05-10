В Калининградской области начал работать первый «Онкопатруль»

Пилотной территорией для регионального «Онкопатруля» стал Гусевский муниципальный округ, а его первыми участниками — сотрудники Гусевского водоканала, Торгового центра «Профстайл» и агрохолдинга «Долгов Групп». В результате проведенных консультаций 21 человек был направлен на дополнительное обследование. В случае подтверждения у них признаков новообразований они пройдут полноценное обследование и лечение в онкоцентре.