«Если не будет аттестован, значит, не будет переведен в 11 класс». Чиновница сказала, можно ли отказаться от прохождения учебно-полевых сборов для 10-классников в Беларуси

Заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Ольга Смирнова сказала в эфире телеканала СТВ, можно ли отказаться от прохождения учебно-полевых сборов для 10-классников в Беларуси.
Ранее мы писали, что в 2026 году учебно-полевые сборы у десятиклассников и медпрактика у десятиклассниц пройдут с 26 мая по 4 июня. Впервые сборы будут длиться десять дней, а не пять (причем занятия в 10-х классах ради этого завершатся 25-го, а не 31 мая). Имеются и другие новшества. Так, у части юношей учебно-полевые сборы могут быть круглосуточными на протяжении 10 дней.
Один из частых вопросов у родителей десятиклассников касаются того, можно ли отказаться от прохождения учебно-полевых сборов. Чиновники говорят, что мероприятия, согласно школьной учебной программе, — обязательная практическая часть по предмету «Допризывная и медицинская подготовка».
«Без отметки, полученной по итогам учебно-полевого сбора, ребенок не будет аттестован по учебному предмету “Допризывная и медицинская подготовка” за учебный год. А если не будет аттестован, значит, не будет переведен в 11-й класс», — сказала Ольга Смирнова.
Ранее Смирнова говорила: если у ученика есть весомая уважительная причина не присутствовать на учебно-полевой или медицинской практике, сроки могут быть перенесены. Также постановлением № 76 Минздрава Беларуси от 26 июля 2022 года утвержден перечень заболеваний, по которым ребенка могут освободить от изучения допризывной и медицинской подготовки при освоении практических навыков во время прохождении военно-полевого сбора. Среди прочего, это эпилепсия, мигрень с аурой, нарушение вестибулярной функции.
«В случае, если состояние здоровья не позволяет переносить определенные физические нагрузки, учащийся будет проходить сборы в теоретическом формате», — замечала Ольга Смирнова.
Тем временем глава Минобразования Андрей Иванец сказал, какая школьная форма будет в следующем году в Беларуси.