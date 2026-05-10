В Ростове в понедельник 11 мая будет тепло, но облачно и дождливо. Днём в донской столице столбики термометров остановятся на отметке +23 градуса.
По информации синоптиков Ростовского гидрометцентра, ожидается юго-западный ветер, который будет дуть со скоростью 4 м/с. Атмосферное давление в норме. Временами дождь. К ночи осадки прекратятся, температура упадёт до 11 градусов. Ветер немного стихнет, направление останется прежним. Атмосферное давление составит 752 мм рт. столба.
На территории региона облачно с прояснениями. В большинстве районов дождь, гроза, ливень, порывы ветра до 20−23 м/с. Температура воздуха ночью 13… 18 градусов, при прояснениях до 8 градусов; днём 17…22 градуса, местами до 28 градусов.