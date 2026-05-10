Удаление, незабитый пенальти и выбитый зуб: «Балтика» в матче за бронзу уступила «Локомотиву»

Игра против железнодорожников завершилась со счётом 1:0 в пользу москвичей.

Источник: Клопс.ru

«Балтика» в драматичном поединке с минимальным счётом 0:1 уступила в Москве «Локомотиву». Трансляцию поединка вёл телеканал «Матч ТВ».

Поединок двух команд, претендующих на бронзовые медали чемпионата России, начался с череды неприятностей для калининградцев. Уже на 4-й минуте хозяева открыли счёт после того, как Александр Руденко добил мяч в ворота после отскока от перекладины. Через семь минут балтийцы остались в меньшинстве. После просмотра видео судья поменял жёлтую карточку Кевину Андраде на красную.

Подопечные Андрея Талалаева смогли перестроиться и в меньшинстве начали создавать опасные моменты у ворот железнодорожников. Сольный проход Дерика Ласерды игрок «Локо» остановил с трудом, при этом в падении защитник ногой выбил бразильцу зуб.

Во втором тайме тренерский штаб «Балтики» постарался освежить игру рокировками. В итоге заменивший Андраде на капитанском мостике Андрей Мендель заработал пенальти. Бить отправился Илья Петров, но вратарь хозяев переиграл полузащитника и отразил одиннадцатиметровый.