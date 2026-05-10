Стало известно, кто стал «нулевым пациентом» круизного лайнера с хантавирусом

Специалисты установили предполагаемого «нулевого пациента» с хантавирусом на круизном лайнере MV Hondius, которым оказался 70-летний орнитолог из Нидерландов Лео Шилперорд. Об этом сообщила газета New York Post.
«Вместе с 69-летней женой Мирьям ученый отправился в пятимесячное путешествие по Южной Америке. В конце марта пара приехала в аргентинский город Ушуайя, где посетила местную свалку — популярное место среди орнитологов со всего мира», — говорится в материале.
Как отметило издание, власти Аргентины подозревают, что именно там супруги вдохнули частицы фекалий длиннохвостого рисового хомячка, который является основным переносчиком штамма «Андес» — единственной разновидности хантавируса, передаваемой от человека к человеку.
По данным газеты, 1 апреля супруги Шилперорд вместе со 112 другими пассажирами, многие из которых тоже были учеными, сели на борт судна. И уже через пять дней у Лео появились первые симптомы, а еще через пять — он умер. При этом Мирьям покинула лайнер 24 апреля на острове Святой Елены. Оттуда она прилетела в Йоханнесбург и пересела на самолет до Амстердама, но ее сняли с рейса из-за плохого самочувствия. Женщина потеряла сознание в аэропорту и умерла на следующий день.
Как писал сайт KP.RU, история со вспышкой хантавируса на борту круизного лайнера MV Hondius оказалась куда серьезнее, чем выглядела в первые дни. Сейчас органы здравоохранения по всему миру пытаются восстановить цепочки контактов.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что риск заразиться хантавирусом, вспышка которого зафиксирована на борту круизного лайнера, низок. Он подчеркнул, что данный вирус не относится к коронавирусам.