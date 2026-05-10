В школах Калининграда появились умные теплицы, музеи и центры фиджитал-спорта

Общий бюджет — 55 миллионов рублей.

В Калининграде завершился третий сезон конкурса школьного инициативного бюджетирования (ШкИБ) «Мой город. Школьники», который третий год реализуют министерство финансов Калининградской области совместно с комитетом по финансам Калининграда. Как сообщает пресс-служба правительства области, проект дает учащимся возможность управлять бюджетом школы и реализовывать собственные идеи по её улучшению.

В этом году в школах воплотили в жизнь 55 проектов на сумму 20 миллионов рублей. Интересный объект появился в гимназии № 32. Здесь благодаря проекту заработала экостанция «ПЛАНЕТА-32», в составе которой функционирует робототехнический программируемый комплекс ЭРМК «Умная теплица». В школе № 26 теперь работает краеведческий музей «Наш родной край».

В 2026 году запланирован четвертый сезон конкурса — тоже будет реализовано 55 новых проектов. Участвовать смогут все общеобразовательные организации Калининграда, включая частные школы. Главные условия неизменны: инициатива должна быть направлена на развитие школьной инфраструктуры, подготовлена и поддержана самими учащимися. Максимальное финансирование одной инициативы составит до 400 тысяч рублей.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
