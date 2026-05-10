Mash: Geely и Changan ушли в России в убыток на более 15,68 миллиарда рублей

Китайские автопроизводители Geely и Changan понесли убытки размером более чем 15,68 миллиарда рублей на российском рынке, а компания Haval отправилась в корпоративный отпуск из-за снижения производства. Причиной убытков стала высокая ключевая ставка, повышенный утильсбор и снизившийся спрос. Об этом в воскресенье, 10 мая, сообщил Mash.
В 2025 году убытки Geely составили 6,2 миллиарда рублей, в то время как в 2024 году доход производителя превысил 1,5 миллиарда рублей.
— У Changan все еще хуже: компания потеряла 9,5 миллиарда (рублей — прим. «ВМ»), а ее прибыль просела в 12 раз. Чтобы хоть как-то продавать машины под бешеные проценты, бренду пришлось выделить минимум 10 миллиардов рублей в субсидирование автокредитов, — говорится в публикации.
Кроме того, 20 июля завод Haval в Тульской области уйдет в двухнедельный корпоративный отпуск. При этом завод AGR в Калуге, который производит автомобили марок Tenet и Chery, увеличивает производство — в нем запустили выпуск собственных двигателей и намерены собрать 150 тысяч машин в текущем году, передает Telegram-канал.
14 апреля компания «Джили Моторс» отозвала около 39 тысяч автомобилей модели Atlas, проданных в России с 11 октября 2023 года по 30 сентября 2025 года, с целью замены предохранителя парковочного ассистента.