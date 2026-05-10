В Гурьевске реконструкторы воссоздали штурм Нойхаузена под грохот орудий 9 Мая

Гурьевск в день 9 Мая стал площадкой для исторической реконструкции штурма Нойхаузена, который в 1945 году провели войска Красной Армии в ходе Восточно-Прусской операции.
Участники воссоздали бой с высокой исторической точностью: использовали форму того времени, отработали тактические действия и передали атмосферу фронтового сражения. Гром орудий и дым пиротехники усилили эффект присутствия, а зрители встретили победное завершение реконструкции громким «ура».
Организаторы сделали акцент на достоверности деталей — от экипировки до боевых маневров. Для жителей округа событие стало живым погружением в историю Великой Отечественной войны, а не просто зрелищной постановкой.