В Гурьевске реконструкторы воссоздали штурм Нойхаузена под грохот орудий 9 Мая

Гурьевск в день 9 Мая стал площадкой для исторической реконструкции штурма Нойхаузена, который в 1945 году провели войска Красной Армии в ходе Восточно-Прусской операции.

Участники воссоздали бой с высокой исторической точностью: использовали форму того времени, отработали тактические действия и передали атмосферу фронтового сражения. Гром орудий и дым пиротехники усилили эффект присутствия, а зрители встретили победное завершение реконструкции громким «ура».

Организаторы сделали акцент на достоверности деталей — от экипировки до боевых маневров. Для жителей округа событие стало живым погружением в историю Великой Отечественной войны, а не просто зрелищной постановкой.