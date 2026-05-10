Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с проверкой рабочих мест

Аферисты под видом правоохранителей выманивают у россиян, работающих в крупных компаниях, личную информацию и данные о корпоративной сети. Об этом сообщило МВД РФ.
«Злоумышленники маскируются под правоохранительные органы и рассылают сотрудникам письма с требованием пройти “доследственную проверку рабочего места”, — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что к сообщению прикрепляют фейковые документы: постановление, требование о неразглашении и заявление о согласии на техническое исследование. При этом потенциальной жертве предлагают заполнить анкету с вопросами о себе, рабочем устройстве, действиях в определенные даты и программах удаленного доступа.
В МВД уточнили, что затем на рабочую почту присылают программу, которая оказывается троянцем, проникающим в корпоративную сеть. Его используют для разведки и последующего шифрования инфраструктуры с требованием выкупа.
Как писал сайт KP.RU, перед Днем Победы участились попытки мошенничества с личными данными россиян. Отмечалось, что злоумышленники используют различные легенды, например сообщение о выплатах, приуроченных к празднику.