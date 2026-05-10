В Ростове на проспекте Нагибина произошло смертельное ДТП

В Ростове 10 мая около трех часов ночи на проспекте Нагибина произошло смертельное ДТП. О случившемся сообщили в донской Госавтоинспекции.
Автомобиль «Мазда 3» под управлением 19-летнего водителя, по предварительным данным, не справился с управлением. Машина наехала на металлические ограждения, после чего ее отбросило на жилое здание.
В результате аварии водитель и 20-летний пассажир получили травмы. Двое других пассажиров, 19-летний и неустановленный, скончались в больнице.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи. Они выясняют все обстоятельства трагедии.
