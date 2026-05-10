Шестилетний мальчик в Норвегии нашел меч эпохи викингов во время экскурсии

Во время школьной экскурсии в норвежской коммуне Гран шестилетний школьник Хенрик Рефснес Мертведт обнаружил в поле древний однолезвийный меч. Об этом в воскресенье, 10 мая, сообщил портал Hadeland.

— Он сразу бросился мне в глаза! Он был покрыт ржавчиной и грязью. Поэтому я решил поднять и посмотреть, что это такое, — рассказал ребенок.

Меч направили в Музей культурной истории в Осло. Согласно предварительным оценкам, его возраст составляет около 1,3 тысячи лет. В случае, если датировка подтвердится, меч можно будет отнести к раннему периоду эпохи викингов.

Меч был заточен только с одной стороны. Подобные однолезвийные клинки были распространены в период Меровингов (примерно 550−800 годы нашей эры — прим. «ВМ») и в переходный период к ранней эпохе викингов. Однолезвийные мечи были мощным рубящим оружием — его толстый и не заточенный обух придавал клинку дополнительную жесткость и усиливал удар, передает портал.

