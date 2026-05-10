Спасенный детеныш-сирота морской выдры нашел приемную мать

Детеныш морской выдры по кличке Санни, которого обнаружили на побережье в Калифорнии, нашел приемную мать, пишет People, материал перевел aif.ru.
Приемной матерью Санни стала 2-летняя выдра Рей. По словам сотрудника Аквариума Тихого океана Бретта Лонга, отношения животных сложились почти мгновенно.
«Сразу после того, как мы поместили двух морских выдр вместе, Рей подошла и начала взаимодействовать с детенышем, почти сразу же стала таскать его за собой и вести себя как хорошая мама-выдра», — рассказал он.
Как отмечается, Санни обнаружили на побережье в Калифорнии, когда ей было примерно 2,5 недели. Детеныша выдры признали непригодным для выпуска в дикую природу. Тогда ей решили найти приемную мать.
