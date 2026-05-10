Арнтгольц, Ткаченко и Воловенко: на матче «Локомотива» и «Балтики» заметили звёздный десант из Калининграда

Все артисты родом из Калининграда. На трибунах их заметили с семьями и атрибутикой «Балтики». Встреча проходила в рамках 29-го тура РПЛ, обе команды претендовали на бронзу чемпионата России. Всего на выезде калининградцев поддерживали около 700 болельщиков: временами их кричалки заглушали фанатов «Локомотива».