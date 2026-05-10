Арнтгольц, Ткаченко и Воловенко: на матче «Локомотива» и «Балтики» заметили звёздный десант из Калининграда

На московский матч «Локомотива» и «Балтики» пришли актёры российского театра и кино Татьяна и Ольга Арнтгольц, Артём Ткаченко и Евгений Воловенко. Об этом телеграм-канал калининградского клуба пишет в воскресенье, 10 мая.
Все артисты родом из Калининграда. На трибунах их заметили с семьями и атрибутикой «Балтики». Встреча проходила в рамках 29-го тура РПЛ, обе команды претендовали на бронзу чемпионата России. Всего на выезде калининградцев поддерживали около 700 болельщиков: временами их кричалки заглушали фанатов «Локомотива».
«Балтика» уступила «Локомотиву» со счётом 0:1. «Клопс» следил за ходом важного матча.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше