Команды системы "Спартака" снова вышли в финалы двух хоккейных лиг

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Молодежка «Спартака» второй год подряд вышла в финал Кубка Харламова, действующим победителем которого она является. Также второй сезон кряду в решающую серию сезона Олимпбет — Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) вышел фарм-клуб красно-белых «Химик», который будет бороться за титул чемпиона России.
В отличие от «Химика», который завершил в ВХЛ серию с новокузнецким «Металлургом» в шести встречах, «Спартак» довел дело в противостоянии с екатеринбургским «Авто» до семи матчей. Красно-белые объективно считались фаворитами этой серии, и это не было связано с чемпионскими регалиями. В регулярном чемпионате «Спартак» был на ходу, имея порядка 15 человек из прошлогоднего победного состава, стал вторым по количеству заброшенных шайб (233) и приблизился к пятерке лучших по проценту реализации численного преимущества (25,5%).
«Авто» же большую часть сезона преодолевал турнирные трудности. В ноябре в команде поменялся главный тренер — Алексея Булатова сменил Филипп Метлюк, который в сезоне-2022/23 возглавлял как раз «Спартак». При этом нынешний главный тренер москвичей Александр Барков был его помощником.
После прихода Метлюка уральцы одержали 10 побед подряд. Еще в середине декабря они находились на последнем месте в Золотом дивизионе, но не только сумели избежать вылета оттуда, но и вышли в плей-офф напрямую с пятого места. В ¼ финала «Авто» в четырех матчах обыграл магнитогорские «Стальные лисы», уступив в первом поединке.
Екатеринбуржцы, в составе которых на первых ролях действовали сын двукратного обладателя Кубка Гагарина Максима Великова, лучший снайпер команды в плей-офф Максим Великов — младший и лучший бомбардир команды Дмитрий Исаев, были близки и к выходу в финал. В трех московских матчах они заставили привыкнуть болельщиков в Сокольниках к тому, что рано открывали счет, однако только в одном случае они выиграли, одержав победу в первой игре (1:0). Во втором поединке «Спартак» победил (5:2), отыгравшись со счета 0:2. Оба овертайма в серии остались за «Авто», причем в Москве оба гола в матче (2:1) у уральцев забил Максим Тарасов, который в этом сезоне одну из своих двух шайб в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) забросил основе «Спартака».
Возвращение Баркова и Кваши.
В последних двух играх москвичи показали свой характер. На Урале в шестом матче они дважды проигрывали с разницей в две шайбы, смогли сравнять счет на последней минуте третьего периода, уступив только в овертайме. Сумасшедшим же по своему сюжету оказался седьмой матч. В Сокольниках к первым 10 минутам «Спартак» проигрывал со счетом 0:3, имевший колоссальную нагрузку в таких играх для своих 17 лет голкипер хозяев Юрий Иванов был заменен. По возрастным параметрам у москвичей еще может играть лучший вратарь прошлого сезона Ярослав Кузьменко, однако он травмировался в четвертом матче ⅛ финала с тульской «Академией Михайлова».
Тем не менее без Кузьменко «Спартак» уверенно прошел в четвертьфинале «Красную Армию», и заслуженно «номером один» стал именно Иванов. Замена его на Семена Фролова в решающем матче с «Авто» встряхнула москвичей, которые в этом же периоде отыграли две шайбы. Тем более у гостей не выручал голкипер Сергей Соколкин, пропускавший броски со средней дистанции, когда шайба летела то над ловушкой, то под ней. «Он нас выручал весь сезон, весь плей-офф, у соперника тоже молодой парень в трех голах не подтащил. У меня к нему претензий нет, не надо было давать “Спартаку” бросать», — сказал ТАСС Метлюк.
Счет «Спартак» сравнял спустя пять минут после перерыва, когда Глеб Перелыгин исправился за свой бросок в перекладину, вместе с партнерами доработав момент и буквально засунув шайбу в ворота с пятачка. Второй раз сравнял счет у «Спартака» Данила Сысоев, который в этом матче оформил дубль и не уходит без голов в пятой игре подряд, являясь лучшим бомбардиром и снайпером плей-офф. Победный же гол забил 17-летний Евгений Якунин, который считается лучшим центрфорвардом в стране среди игроков 2009 года рождения.
Перед этим матчем в тренерский штаб «Спартака» вернулся Олег Кваша, который помогал Баркову приводить молодежку к победе в прошлом году, а в этом сезоне работал с ним и в штабе основной команды. В ходе этого плей-офф, особенно в полуфинале, могло создаться ощущение, что возвращение Баркова и потом Кваши было сделано напрасно, учитывая, что команда играла под руководством Михаила Сарматина четыре месяца и уже могла привыкнуть к нему и его требованиям. «Проблем с возвращением, с общением с ребятами не было. Мы занимались этой командой три года, мы всегда держали руку на пульсе, с командой общались», — сказал Барков, отвечая на вопрос, можно ли было предвидеть некоторое непонимание его требований, когда специалист вернулся в молодежку месяц назад.
Из-за ограничений по прилету и вылету самолетов из Москвы шестой матч «Спартака» и «Авто» с 6 мая был перенесен на следующий день. Из-за этого финальная серия с «Локо» вместо 12 мая начнется на два дня позже. 14 и 16 мая игры пройдут в Ярославле, 18 и 20 мая — в Москве. Если потребуется, оставшиеся игры в серии до четырех побед состоятся 22 и 26 мая в Ярославле, 24 мая — в Москве.
Долгожданные медали «Кузни».
Второй год подряд до финала добралась и еще одна команда системы «Спартака» — «Химик». Воскресенцы, как и раньше, получили очень серьезное подкрепление из основной команды — порядка 15 игроков, в числе которых стоит выделить нападающих Александра Беляева, Егора Филина, Александра Пашина. Разыгрался вратарь Евгений Волохин, которому не нашлось места в основе главной команды и который в полуфинале оформил два «сухих» матча. У соперника «Химика» в лице новокузнецкого «Металлурга» такой качественной подпитки нет, так как клуб позиционирует себя самодостаточным, и договора ни с одним из клубов КХЛ у него нет.
«Металлург» выиграл в этом году регулярный чемпионат, но после усиления «Химика» из «Спартака» шансы в этой паре уравнялись. В шестом матче воскресенцы у себя дома открыли счет. Гости запросили видеопросмотр на предмет помехи вратарю, гол был засчитан, «Металлург» наказали за затяжку времени малым штрафом, который реализовал Беляев. Победную шайбу у хозяев забросил защитник Роман Рукавишников, который был взят «Спартаком» перед закрытием трансферного окна в КХЛ, но в основе так и не закрепился. Четвертую шайбу уже в пустые ворота «Металлурга» отправил еще один форвард основы «Спартака» Никита Холодилин, который забил уже четыре гола в этом плей-офф.
«Металлург», помимо ошибки в видеочеллендже, подвела травма основного вратаря Никиты Подскребалина в предыдущем матче и невезение при подавляющем преимуществе по количеству бросков. Тем не менее новокузнецкая команда впервые за три года завоевала бронзовые медали ВХЛ. В 2023 году в полуфинале их тоже остановил «Химик», который тогда стал чемпионом.
Соперник «Химика» по финалу определится в противостоянии «Югры» и «Нефтяника», где счет 3−2 в пользу команды из Ханты-Мансийска, шестой матч пройдет в понедельник. Тем не менее преимущество родных стен в финале будет у одной из этих команд, поскольку в регулярном чемпионате они оказались выше «Химика». 16 и 18 мая воскресенцы сыграют в гостях, 21 и 23 мая — дома.