Команды системы "Спартака" снова вышли в финалы двух хоккейных лиг

Перед этим матчем в тренерский штаб «Спартака» вернулся Олег Кваша, который помогал Баркову приводить молодежку к победе в прошлом году, а в этом сезоне работал с ним и в штабе основной команды. В ходе этого плей-офф, особенно в полуфинале, могло создаться ощущение, что возвращение Баркова и потом Кваши было сделано напрасно, учитывая, что команда играла под руководством Михаила Сарматина четыре месяца и уже могла привыкнуть к нему и его требованиям. «Проблем с возвращением, с общением с ребятами не было. Мы занимались этой командой три года, мы всегда держали руку на пульсе, с командой общались», — сказал Барков, отвечая на вопрос, можно ли было предвидеть некоторое непонимание его требований, когда специалист вернулся в молодежку месяц назад.