Власти Ирландии заплатят украинским беженцам за возвращение домой

Правительство Ирландии разрабатывает схему поощрения возвращения украинских беженцев на родину, которая может включать денежные выплаты. Об этом в воскресенье, 10 мая, сообщил министр юстиции, внутренних дел и миграции страны Джим О’Каллаган.

По словам министра, Дублин «прислушивается к украинскому правительству», которое заинтересовано в возвращении беженцев домой. На данный момент в Ирландии проживают около 85 тысяч украинских беженцев.

— Определенно, будет разработан механизм поощрения тех людей, которые хотят вернуться на Украину. Возможно, им потребуется некоторая помощь, чтобы вернуться назад. Я думаю, что это было бы уместно в текущих обстоятельствах, — подчеркнул министр.

Он подчеркнул, что Ирландия будет сотрудничать с руководством Евросоюза при разработке «программы добровольного возвращения и реинтеграции на Украину». Журналисты предположили, что эту схему запустят в марте 2027 года, передает ТАСС.

29 апреля польские журналисты сообщили, что украинцев начали депортировать из Польши с последующей принудительной мобилизацией в Вооруженные силы Украины.

