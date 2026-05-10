Галактионов: Митрюшкин, отразив пенальти, проявил свои лидерские качества

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Вратарь московского «Локомотива» Антон Митрюшкин показал себя лидером команды, отразив пенальти в матче Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против калининградской «Балтики». Об этом журналистам рассказал главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов.
«Локомотив» дома обыграл «Балтику» в 29-м туре РПЛ со счетом 1:0. На 66-й минуте Митрюшкин отразил удар с 11-метровой отметки, который исполнял игрок «Балтики» Илья Петров. Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков пропустил матч из-за перебора желтых карточек.
«Потеря любого лидера сказывается на атакующем потенциале команды. Но ребята большие молодцы. Мы от них потребовали в средней линии быстро перемещаться и двигать мяч, не попадать в стыки, и команда действовала достаточно легко и свободно. Старались брать мяч под контроль, сказалось и удаление у соперника. Во втором тайме до 11-метрового было все нормально. Слава богу, Антон проявил лидерские качества», — сказал Галактионов.
«Было несколько атак, которые мы форсировали, нам не хватило терпения и спокойствия. Я бы отметил несколько ошибок, которые могли обернуться контратаками», — добавил он.
В заключительном туре РПЛ «Локомотив» в гостях встретится с московским ЦСКА.