«Балтика» проиграла «Локомотиву» в Москве со счётом 0:1

«Балтика» проиграла «Локомотиву» со счётом 0:1. Матч 29-го тура Премьер-лиги состоялся в Москве в воскресенье, 10 мая.
Хозяева открыли счёт в первом тайме. На четвёртой минуте мяч в ворота соперников забил нападающий Александр Руденко.
Почти всё оставшееся время «Балтика» провела в меньшинстве. На 12-й минуте с поля удалили защитника Кевина Андраде. Во втором тайме у гостей был шанс отыграться, однако Илья Петров не смог реализовать пенальти.
В результате «Балтика» располагается на пятом месте. Свой последний матч этого сезона калининградская команда проведёт с «Динамо». Встреча состоится на домашнем стадионе в воскресенье, 17 мая.